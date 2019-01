“Para botar la dictadura debemos unirnos”

Carlos H. Reyes, miembro de la CCC y del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, analizó para La Rel los alcances de esta semana de lucha.

“Ha sido una semana de plantones y movilizaciones con el propósito de denunciar la dictadura que se ha instalado en nuestro país. Se trata de una dictadura especial, porque además de ser oligárquica, tener el respaldo de los militares y del imperio gringo, hunde sus raíces en el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad”, dijo.

“Nuestra lucha es contra esta dictadura, para sacar a Juan Orlando Hernández del puesto que está usurpando, por la liberación de todos los presos políticos, de la captura y castigo de los autores de los crímenes post-electorales y para que se garantice la libertad de expresión”.

-¿Qué tipo de actividades se han realizado?

-Realizamos varios plantones, entre otros, frente a Radio Globo, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. También presentamos un escrito ante el Ministerio Público, con el propósito de que se investigue la relación de Juan Orlando Hernández con su hermano Tony Hernández, quien fue detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Asimismo, visitamos a la representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y realizamos un plantón frente a la embajada de Estados Unidos.

Washington, el principal aliado de la dictadura

-¿Por qué la decisión de manifestarse frente a la embajada estadounidense?

–Estados Unidos es el primer y más importante aliado de este régimen. Le ha dado su apoyo a pesar del descarado fraude electoral.

Rechazamos el injerencismo del gobierno estadounidense y de su embajada en Honduras, así como condenamos el hecho de que hayan sido ellos lo que decidieran quién iba a ser el presidente de nuestra nación.

Hemos visitado a la señora encargada de negocios de la embajada y, entre otras cosas, le hemos dicho claramente que lo que está pasando en Honduras es responsabilidad del gobierno estadounidense por haber reconocido a un gobierno ilegal e ilegítimo.

-Sacar a una dictadura nunca es tarea fácil. ¿Qué falta para alcanzar el objetivo?

-Las dictaduras no se caen solas, hay que botarlas. Es una tarea difícil y nunca lo vamos a lograr si no nos unimos todos. No podemos seguir con esta fractura de lo social con lo político.

La Convergencia contra el Continuismo y la Acción Ciudadana contra la Dictadura buscan la unidad y debemos seguir trabajando con otros espacios sociales y políticos para fortalecernos.

Agradecemos infinitamente a la Rel-UITA por estar siempre acompañándonos en esta lucha.

En Tegucigalpa, Giorgio Trucchi