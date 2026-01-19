“9 de enero, yo nunca olvido…”

“…Por eso elevo mi canto En un abrazo sincero A los bravos que cayeron A los Mártires de Enero…”

Se cumplieron 62 años de la masacre perpetrada cuando soldados estadounidenses impidieron a estudiantes del Instituto Nacional izar la bandera de Panamá en la principal escuela en la Zona del Canal.

“El Día de los Mártires” tuvo un saldo de 23 jóvenes asesinados ─entre ellos el líder estudiantil Ascanio Arosemena, de 17 años─ y más de 500 heridos.

Aquella gesta patriótica que se extendió entre el 9 y el 11 de enero registró el coraje y valentía de panameños armados con piedras y palos, contra civiles y militares profesionales estadounidenses.

─Sólo se usaron balas de cazar patos ─se disculpó el comandante de las tropas americanas de ocupación (Eduardo Galeano, Memorias del Fuego).

Un joven estudiante entonces con 17 años llamado Rubén Blades compuso la canción “9 de Enero”, un guaguancó que supo fusionar la expresión artística popular con la lucha social. La composición de Rubén ─la primera en su carrera─ fue grabada por la agrupación salsera Bush y sus Magníficos.

“La lucha de los jóvenes y estudiantes panameños cruza nuestra historia, sobre todo desde el momento en que el imperialismo nos impuso el enclave neocolonial”, dice un comunicado de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora (FUCLAT).

Hoy más que nunca: ¡Panamá, para los panameños!

Foto: Gerardo Iglesias